Medalha de ouro para espumante de vinícola da Serra

Tem mais medalha de ouro para o Brasil e não vem de nenhum atleta que disputa as Olimpíadas de Paris, mas de uma vinícola da Serra. A Salton conquistou o primeiro lugar no USA Wine Ratings 2024 com o Salton Évidence Cuveé Brut Rosé. Além disso, o rótulo foi eleito o melhor espumante brasileiro no concurso. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (8), em São Francisco, na Califórnia.