O primeiro semestre da Frasle Mobility terminou com receita líquida de R$ 1,8 bilhão. O valor representa leve alta de 3,6% na comparação com o mesmo período de 2023. A receita no mercado externo, que engloba exportações a partir do Brasil com desempenho das operações em outros países, somou R$ 734,3 milhões, alta de 3,2%.