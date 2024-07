Empresa caxiense de máquinas para envase comemora prêmio e nova venda para a Bolívia

Fabricante caxiense de máquinas para envase, a CarbonaTech comemora as recentes conquistas: um prêmio de sustentabilidade e a venda de uma linha de produtos para a Bolívia. A empresa já exporta para o país da América do Sul e acaba de fechar um negócio com a Mambo, o que irá representar 15% do faturamento anual da CarbonaTech.