Fãs do músico caxiense Rafael Witt podem agora vestir peças da marca própria do artista. A primeira linha de produtos da recém-lançada "FolkYourself" tem três variações de camiseta, uma camisa de veludo, um gorro e um boné. As peças, em algodão e lã, têm valores que vão de R$ 108 a R$ 369.