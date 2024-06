Representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária estão na região recebendo demandas do setor fortemente afetado pelos eventos climáticos de maio. Uma reunião, nesta terça-feira (11), na Universidade de Caxias do Sul discutiu o Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio, e questões como a dificuldade de acesso a crédito e a necessidade de revisão do seguro agrícola foram apresentadas pelos municípios.