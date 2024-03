Carolina Maino já foi modelo, funcionária e proprietária de escola de idiomas. Desde 2015, usa a própria experiência para ajudar quem quer fazer transição de carreira. No próximo mês, realiza o Imersão Destrave, uma vivência presencial no Vale dos Vinhedos. O evento no Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves, promete ajudar quem deseja virar a chave e viver um novo momento profissional.