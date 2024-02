A abertura da Festa Nacional da Uva, nesta quinta-feira (15), não teve presença de presidente da República nem de vice, mas teve um ministro muito à vontade e curioso. Paulo Teixeira, titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, fez questão de percorrer, sem pressa, os corredores do Centro de Eventos e de conhecer o espaço da agricultura familiar no Pavilhão 1.