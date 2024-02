Em reestruturação, a Cooperativa Piá poderá acessar uma linha de crédito especial de até R$ 40 milhões do governo federal. Esse foi o principal encaminhamento do encontro, nesta semana, entre uma comitiva da Piá e o secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Milton Fornazieri, em Brasília.