Em meio à agenda de visitas aos municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias, o governador Eduardo Leite esteve nesta semana em Pinto Bandeira para a assinatura do convênio de R$ 10 milhões entre o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).