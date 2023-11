A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) já recebe pré-lances para a segunda edição do leilão beneficente que ocorre no dia 30, no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves. Neste ano, a entidade irá destinar os recursos para o projeto Mão Amiga, de Caxias do Sul, capitaneado pelo Frei Jaime Bettega.