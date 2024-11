Florense anunciou flagship de luxo em Porto Alegre em noite que reuniu personalidades ao redor do design

Foi com um misto de emoções no entardecer do dia 26 de novembro que Marcos Fares, franqueado da Florense Porto Alegre, e Leila Castellan, da Florense, recepcionaram clientes, arquitetos, designers de interiores e empresários para coquetel de confraternização e despedida do showroom da marca na Av. Goethe. As ilhas assinadas pelo chef Edegar Padilha, do bufe Ana Behar, teve grande impacto nos mais de 100 convidados que mapearam o evento. Uma galeria de fotos foi montada na entrada do showroom, para apresentar o conceito da audaciosa e imponente loja conceito que estará instalada na Rua Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ela será a principal vitrine da Florense para a Região Sul do Brasil a partir do primeiro semestre de 2025. O conceito foi pensado com todo carinho ao longo dos últimos anos e criado a seis mãos pelo arquiteto Guilherme Torres, pelo paisagista Alex Hanazaki e pelo Studio Florense.