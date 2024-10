Valentina Metsavaht Cará trocará alianças e juras de amor com Dido Franceschi, ao vespertino do sábado, dia 2 de novembro, em receptivo seguida de cerimônia que terá como cenários os salões do Hotel Rita Höppner, em Gramado, na Região de Hortênsias. A filha de Paulo Roberto Cará e de Henriette Metsavaht Cará e o filho de Dido Franceschi e de Eladia de Franceschi reunirão familiares e amigos que virão dos quatro pontos cardeais para abençoar o casal.