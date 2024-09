Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A designer de moda Cecilia Seibel embarcará, sexta-feira, rumo a Paris, para garimpar as tendências da temporada. A imersão em solo francês será até o dia 6 de outubro, enquanto mapeia combinações de cores, estilos e materiais utilizados nos primeiros lançamentos no Velho Mundo. O resultado da pesquisa para o inverno 2025 será apresentado em jantar promovido pelo Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharias, Vestuário, Calçados e Acessórios, no dia 22 de outubro, na CIC Caxias.