Uma turma jovem e descolada circula pelos endereços eletrônico e country nacional que movimentam o Largo da Estação Férrea. No Bulls Brasil, os promoters Peterson da Costa, Vitória Guedes, Renata Andriolo e Luciana Machado recepcionaram os notívagos com show de Willian Netto e a setlist dos DJs Vyolo, Lilo Lorandi e Luciano Lancini no sábado, 25. Já, na sexta-feira, 24, o Café de La Musique, de Saulo Zanotto, teve balada efervescente com o projeto "Bailinho".