Augusto Bettiato Lentz da Silva, Deise Castro, Luan Amarante e Gustavo Marchi, reuniram um expressivo grupo de amigos para realizar a segunda edição do projeto festivo "Tardinha", no domingo, 10, na Praça das Feiras. A tarde em clima de balada contou com show do Grupo Sintonia e a playlist dos DJs Bruninho e Erick Bueno. Os anfitriões já programam um novo encontro intitulado "Bendito Domingo", para o dia 17, às 20h, no Bulls Brasil.