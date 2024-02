Mery Brazeiro de Lima, coordenadora da Liga Jovem, ao lado da vice e da diretora social, Valentina Bonho da Costa e Ana Cláudia Andreazza, respectivamente, em parceria com Maria Carolina Pezzi Zambiazi, Glamour Girl 2023, organizam o 1º Desfile Solidário, projeto benemerente idealizado por Marilete Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Juntas, realizarão o evento em prol da entidade, no dia 20 de março, na sede social do Clube Juvenil. Walter e Beatriz Beretta patrocinarão a reunião filantrópica em que as voluntárias da Liga desfilarão looks de 13 designers da região, além do acervo de moda do estilista Walter Rodrigues.