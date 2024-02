A médica caxiense, Luiza Rossi Pettinelli, e o criador de conteúdo digital, Rafael Sizenando, reuniram familiares e amigos para um churrasco revelação, domingo, na hora do almoço na sede recreativa do Clube Juvenil. O encontro revelou que Luiza e Rafael serão pais de uma menina. Na reunião social, os avós estreantes Caetano e Roseana Pettinelli e a mana da futura mamãe, Glória Rossi Pettinelli, e as bisas, Nadia Rossi e Lourdes Ponzi Pettinelli vibraram com a boa nova.