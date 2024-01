O caxiense Marcio Magnus, radicado em Santa Catarina, comandante do Salão de Gramado, realiza a 10ª edição do projeto e a 2ª do Prêmio de Design. Está às voltas com as inscrições até o dia 5 de fevereiro, para revelar os vencedores no dia 9 de junho, em noite de gala, que ocupará o Palácio dos Festivais. A premiação é promovida pela empresa de Magnus, a Xpo Feiras e Eventos, organizadora do Salão de Gramado - Feira de Design, Decoração e Mobiliário de Alto Padrão, e que, no próximo ano, ocorrerá na Região das Hortênsias, de 10 a 13 de junho, com mote comemorativo ao redor dos dez anos do evento. Considerado o “Oscar do Design do Brasil”, o prêmio é destinado a profissionais, estudantes, indústrias de móveis e novos talentos do país e da América do Sul, e contemplará o melhor do design de mobiliário, objetos e iluminação. A avaliação será apontada por uma comissão julgadora composta por especialistas no setor, entre eles professores, jornalistas, críticos de design e associações.