O fotógrafo Fabio Grison eleva os padrões de conteúdo no universo da arquitetura e design de interiores com o lançamento de seu mais recente projeto, o podcast “Conexão ArqDesign”. Em parceria com as designers de interiores Cristiane Formolo, Tatiana Rech e Adriana Stedille e com a arquiteta Larissa Rossetti. Na condução e concepção da proposta, Grison assume, também, o papel de diretor dos episódios e participa das gravações inéditas que leva ao ar, às terças-feiras, às 19h, no canal do YouTube @ConexaoArqDesign. Querem desvendar roteiros para os profissionais viajantes buscarem referências para seus layouts.