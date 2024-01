Marilete Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, tira do papel o 1º Desfile Solidário do ano, agendado para o dia 20 de março. A proposta levará à passarela da sede social do Clube Juvenil, criações e acervo de 15 designers e estilistas da região.