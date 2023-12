O psicanalista e sommelier, Júlio César Kunz, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Rio Grande do Sul, brinda com sua diretoria, o êxito da noite de quinta-feira, 30, que serviu para a outorga do Prêmio Destaque ABS-RS 2023 para evidenciar os agraciados nomes expoentes do setor, em nove categorias, em reunião de talentos que ocupou o Hotel & Spa do Vinho, com as atenções de Karina Licks Zini. Solidário, o elenco da ABS-RS, realizou pelo segundo ano consecutivo o leilão beneficente em prol do Projeto Mão Amiga, mantido pelos Freis Capuchinhos desde 2009, que, com o dedicado trabalho do leiloeiro Cristiano Escola, arrecadou R$40 mil com a comercialização de 14 lotes, de rótulos da região. A solenidade, que teve como MC o titular da coluna, João Pulita, contou também com sessão de autógrafos da terceira edição do livro 101 Vinhos Brasileiros, do escritor Michael Waller.