Throwback Thursday, mais conhecida pela sigla #TBT, em tradução livre do inglês, Quinta-feira da Nostalgia, é uma proposta que resgata momentos que despertaram emoções. O dia do sim que ratificou o amor entre Fernanda Oliveira Castilhos, filha de Arnaldo Ivan Velho Castilhos e Marialma Pacheco de Oliveira Castilhos, e Henrique Rasia Bosi, filho de Dorval Bosi e Denise Rasia Bosi, ainda é motivo de celebração.Ao vespertino e noite do sábado, 21, mais de duas centenas de convidados estiveram reunidos para aplaudir o casamento. Entre os padrinhos que testemunharam o enlace, figuraram nomes de destaque profissional. Relembramos os médicos que ilustram este espaço e tiveram uma importante atuação como linhas de frente durante a pandemia. A pneumologista Ana Carolina Cadore, por exemplo, enfrentou corajosamente os desafios da Covid-19. A incansável dedicação e compromisso com a saúde do ortopedista Pedro Guarise, do coloproctologista Miguel Cerutti Franciscatto, da residente em oncologia Emily Tonin da Costa, da psiquiatra Katiane Oliboni e do cirurgião do aparelho digestivo Rodrigo Capra, nos lembram da importância de agradecer a esses profissionais. Neste contexto , também reverenciamos a presença da beldade Bianca Fabro Ott, que mesmo em meio a pandemia, brilhou como Princesa da Festa Nacional da Uva 2022.