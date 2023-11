Leo Zanotto voltou a movimentar o Café de La Musique com o projeto festivo Beats Remember. Em parceria com Cristina Rizzotto, a dupla arregimentou a turma dos habitués das inesquecíveis festas que embalaram a geração. A função teve discotecagem por conta dos DJs André Sarate e Kahball, além do DJ anfitrião, Leo Z. A próxima edição já tem previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2024.