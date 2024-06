O secretário de Desenvolvimento Social do RS, Beto Fantinel (MDB), que foi eleito deputado estadual em 2022, mas cedeu a vaga para participar do primeiro escalão do Governo Eduardo Leite, desistiu de concorrer à prefeitura de Santa Maria. A consequência de sua decisão é que o deputado estadual Carlos Búrigo (MDB), que ocupou a vaga de Fantinel no Parlamento gaúcho, continuará na Assembleia. A coluna não acreditava na desistência de Fantinel de concorrer à prefeitura de Santa Maria.