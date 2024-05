O 1º de Maio é um bom momento para analisar o mercado de trabalho e verificar que, apesar da reação pós-pandemia, ainda há muito por fazer para recuperar os níveis de emprego de tempos anteriores em Caxias do Sul. A segunda maior cidade do RS continuou sendo, conforme o Censo 2022, a que teve maior crescimento populacional no Estado, mas teve que conciliar isso com uma queda brusca no nível de emprego, em um difícil equilíbrio entre a chegada de pessoas e a criação de vagas.