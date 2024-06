Maio terminou. Maio foi muito maior do que sempre fora. Dias e dias dentro de um único mês. Havia dias tão iguais que pareciam se repetir. Em muitos momentos voltei ao calendário na busca do reconhecimento de em que dia estávamos. Maio terminou, mas o inverno está só começando e a chuva ainda insiste em cair. Os poucos dias de sol encheram os varais de roupas limpas e de esperança. Secar a água e as lágrimas ao mesmo tempo. Em dias de sol parece que a vida ensaia voltar ao normal. Mas isso não é real. Para muitos e muitos a coisa está ainda no começo.