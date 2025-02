Terrenos nos trevos da Caravela e Santa Marta passam por sondagem e Daer estima conclusão de projeto até julho

Empresa realiza levantamento no terreno. Saul Spinelli / Arquivo pessoal

A empresa Ecoplan, responsável pelo projeto para a futura obra nos trevos da Caravela e Santa Marta, em Passo Fundo, começou a etapa de sondagem do terreno no sábado (15). As melhorias nos cruzamentos entre a RS-324 e RS-153 são uma demanda antiga de moradores e motoristas.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), a etapa faz parte da elaboração do projeto de engenharia contratado pela autarquia em 2022, no valor de R$ 1,4 milhão, pagos com recursos do Estado.

A sondagem avalia a estrutura do solo e sua capacidade de suportar as pilastras e estruturas elevadas que serão erguidas na interseção. Conforme o Daer, o projeto geométrico está definido e em fase de desenvolvimento de projetos complementares.

O departamento estima a conclusão do projeto até o fim do primeiro semestre de 2025. Quando isso acontecer, passará para a fase de orçamento, seguida da licitação para executar a obra.

Recursos confirmados

Os recursos para execução das obras nos dois trevos contará com verba do governo do Estado e da prefeitura de Passo Fundo. O governo estadual confirmou o aporte em janeiro.

Depois da conclusão do projeto, deve ser assinado um convênio entre Estado e a prefeitura para viabilizar a obra. A expectativa é que a licitação seja aberta no segundo semestre de 2025.

Os projetos também devem incluir a duplicação das rodovias e a construção de ruas paralelas nos acessos. Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a prefeitura colabora com recursos da secretaria e com auxílio da Guarda Municipal de Trânsito.

— Estamos empenhados para que essa etapa do projeto transcorra de maneira eficiente e segura — disse.

Nota do Daer na íntegra

"O Daer informa que os trabalhos no cruzamento entre a RS-324 e RS-153, em Passo Fundo, tratam-se das sondagens que a empresa está executando para subsidiar os projetos de engenharia.