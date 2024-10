Um acidente no final da tarde desta quinta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Passo Fundo, no norte gaúcho. A colisão entre um caminhão, com placas do Paraná, e uma caminhonete, com placas de Belo Horizonte, foi por volta das 17h30min na RS-135, próximo ao Centro de Distribuição das Farmácias São João.