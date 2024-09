Noroeste do RS Notícia

Homem é preso suspeito de provocar propositalmente acidente na BR-468, em Coronel Bicaco, durante discussão com a esposa

Motorista de automóvel que colidiu contra uma carreta foi preso em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificado e feminicídio. Estavam com ele no carro a mulher e uma criança. Ninguém se feriu com gravidade

19/09/2024 - 19h16min