Um homem morreu após se envolver em um acidente, por volta das 3h deste domingo (28), em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso aconteceu na Avenida Miguelzinho Lima, na Vila Donária. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste de energia elétrica.