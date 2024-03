De quinta-feira (28) até domingo (31), o movimento nas rodoviárias e rodovias do norte gaúcho, como BR-285 e BR-386, deve aumentar por causa do feriadão de Páscoa. De acordo com a concessionária CCR, cerca de 40 mil veículos devem passar pela BR-386 na quinta-feira (28), um aumento de cerca de 30% em relação a um dia normal no trecho.