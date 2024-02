Uma mulher morreu e três ficaram feridas após colisão no km 155 da BR-386, entre Carazinho e Sarandi, no norte gaúcho, na tarde desta quarta-feira (7), por volta das 12h55min. O acidente envolveu um veículo Chevolet Equinox e um caminhão na localidade de Serra do Segredo, em Almirante Tamandaré do Sul. Ambos os veículos têm placas de Palmeira das Missões.