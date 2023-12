Passou a valer, nesta terça-feira (26), a mudança no sentido da Rua Bento Gonçalves, na região central de Passo Fundo. A via passa a ter mão dupla no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Nascimento Vargas. Até então, a via tinha sentido único bairro-centro. De acordo com a prefeitura, o objetivo é desafogar o trânsito na região central da cidade.