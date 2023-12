A ideia sempre foi aumentar as chances de faturar o cobiçado prêmio da virada do ano, mas os planos acabaram indo mais longe do que o esperado. Criado há cinco anos para juntar amigos de Passo Fundo, na Região Norte do RS, e apostar na Mega da Virada, o Bolão Vai que Dá acabou tomando proporções gigantes e pretende reunir R$ 100 mil no jogo deste ano.