Corpo de Bombeiros combate incêndio em duas residências em Lagoa Vermelha

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções em duas residências em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, na tarde desta terça-feira (11). As chamas começaram por volta das 15h50min, na Rua Doutor Jorge Moojen, no bairro Boa Vista. Não há registro de feridos. As causas serão investigadas.