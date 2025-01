Suspeito de causar acidente que resultou em morte de criança é preso em Passo Fundo 

Prisão foi no começo da tarde desta sexta-feira (22), em Passo Fundo. Polícia Civil / Reprodução

Foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (24) o homem de 22 anos suspeito de causar o acidente que resultou na morte de uma criança em Passo Fundo, no norte do Estado.

Conforme a delegada responsável pela investigação, Daniela Minetto, o caso não é mais tratado como um crime de trânsito, e sim como homicídio doloso, quando se assume o risco de matar:

— No decorrer das investigações, considerando todas as provas que foram levantadas, entendemos que se trata de um homicídio doloso. Ele vai responder por homicídio, condução de veículos sem habilitação, condução de veículos com embriaguez ao volante e por fornecer bebida a adolescente.

Na terça-feira (21), o suspeito de 22 anos confirmou ser o condutor do veículo e negou estar embriagado no momento da ocorrência. Inicialmente, um adolescente de 16 anos havia sido apontado como motorista. O suspeito também assumiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além de homicídio doloso, o suspeito também responderá pelos seguintes crimes:

condução de veículo sem habilitação

condução de veículo com embriaguez ao volante

fornecer bebida alcoólica para pessoa menor de 18 anos.

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher que também era passageira do veículo deu seu depoimento à polícia. Segundo Minetto, ela relatou que confundiu os motoristas pois dormia ao sair do balneário e só acordou com o impacto da colisão.

A mulher vai responder pelo crime de denunciação caluniosa (por apontar o adolescente como autor do crime, quando isso não ocorreu), favorecimento real e favorecimento pessoal.

Além disso, o adolescente apontado anteriormente como motorista passa a ser enquadrado como testemunha e vítima, pois se feriu no acidente.

Questionada, a defesa do suspeito preso nesta sexta-feira informou que ainda não teve acesso ao inquérito completo e, por isso, não vai se manifestar. No entanto, acata a prisão preventiva e aguarda a manifestação do promotor.

Relembre o caso

Endriel de Camargo Borges, 5 anos, morreu após ser ejetado do carro. Arquivo Pessoal / Divulgação

O acidente ocorreu em 12 de janeiro, um domingo, no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, e causou a morte de Endriel de Camargo Borges, 5 anos.

Na ocasião, Endriel, uma prima e uma tia iam buscar a mãe dele no trabalho. O carro em que a criança estava ia pela Rua Gervásio Annes quando teve a frente cortada por um automóvel que não parou na sinalização obrigatória de "pare".