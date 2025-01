Suspeito de causar acidente com morte de criança assume ser motorista de carro e nega embriaguez

Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, morreu no acidente após ser ejetado do carro. Arquivo Pessoal / Divulgação

O homem de 22 anos apontado como motorista do carro envolvido no acidente que vitimou Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, em Passo Fundo, prestou depoimento à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (21), por volta das 14h. Segundo o advogado do condutor, Iunes Hassan Sobrinho, o suspeito confirmou ser o condutor do veículo e negou estar embriagado no momento da ocorrência. Inicialmente, um adolescente de 16 anos havia sido apontado como motorista.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Daniela Mineto, o homem também assumiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O motorista ainda disse que, durante o trajeto percorrido antes da colisão, não infringiu nenhuma norma de trânsito e que não estava em alta velocidade.

— Em depoimento, ele também confirmou que o carro era dele e que comprou em uma condição que se chama "até perder", em razão das dívidas administrativas que o veículo tinha. Também disse que não afirmou que era o motorista porque ninguém havia perguntado e nem oferecido o teste do etilômetro — disse a delegada.

Ainda segundo Mineto, a jovem de 21 anos que também estava no carro no momento do acidente deveria ter se apresentado na delegacia na tarde desta terça-feira. Contudo, a mulher não compareceu.

— A notícia que tivemos é que ela se apresentará amanhã (quarta, 22) e que ela está em busca de outro advogado — afirma.

Na manhã de segunda-feira (20), o adolescente inicialmente apontado como motorista também prestou depoimento. Segundo a defesa, o menor confirmou que não era o condutor do veículo e deu detalhes da dinâmica do fato.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no domingo (12), no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo. O menino, Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, a prima e uma tia iam buscar a mãe dele no trabalho.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o carro em que a criança estava transitava pela Rua Gervásio Annes, quando teve a frente cortada por um automóvel que estava na Rua Guilherme Kurtz e não parou na sinalização obrigatória de "pare". Os dois veículos colidiram e rodopiaram na via. Com o impacto, o menino foi arremessado para fora do veículo.