Brigada Militar resgata 24 pássaros silvestres mantidos em cativeiro em residências de Passo Fundo e Erechim

O Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) resgatou 24 pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro em casas de Passo Fundo e Erechim , no norte do Estado. A operação ocorreu na quarta-feira (15), nas duas cidades.

Já em Erechim , os policiais flagraram e apreenderam seis pássaros silvestres , também em dois endereços. As aves estavam presas em gaiolas no pátio e na garagem das residências.

Foram resgatados dois azulões, dois trinca-ferro, um pomba-asa-branca e um pintassilgo. As aves apreendidas foram encaminhadas para um centro de reabilitação. Dessas, duas já foram devolvidas à natureza, e as demais permanecerão em tratamento até que estejam aptas à reinserção no habitat natural.