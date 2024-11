Preso na quinta-feira (7) pela Polícia Civil de Vila Maria, no norte do Estado, o homem apontado como um dos mandantes do triplo homicídio ocorrido em 2020 no bairro Cohab, Claudiomir Rizzotto, deve ser transferido de presídio entre esta sexta-feira (8) e sábado (9). A informação é da defesa do acusado, representada pelo advogado William Caceres Ribeiro.