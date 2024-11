Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta terça-feira (12) prendeu preventivamente, em Passo Fundo, um homem investigado por se passar por policial federal para extorquir estrangeiros. Além do mandado de prisão, os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município do norte do Estado e em Garibaldi, na Serra.