A Receita Federal apreendeu na tarde da sexta-feira (6), em Passo Fundo, no norte do RS, uma carga de vinhos que iria para São Paulo por via aérea. A suspeita é de que a bebida tenha vindo do município de Ijuí, e há indícios de descaminho — que consiste na venda de mercadorias importadas sem pagar impostos.