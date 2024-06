A Polícia Federal de Passo Fundo realizou, na manhã desta sexta-feira (21), a Operação Harpócrates VI contra a exploração sexual infanto-juvenil em Soledade, no norte do Estado. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município. Os agentes analisaram o conteúdo de um notebook na casa de um suspeito. O nome não foi divulgado pela Polícia Federal.