A Brigada Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento no assalto a uma joalheria no centro de Passo Fundo. A prisão foi na noite dessa sexta-feira (14), no bairro Vera Cruz. Também foram apreendidos o carro usado na fuga e outros objetos usados pelos assaltantes. Pelo menos outros dois suspeitos seguem sendo procurados.