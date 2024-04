Durante uma operação de enfrentamento aos crimes transfronteiriços realizada na manhã deste domingo (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas em Erechim, no norte do RS. Com eles foram apreendidos cerca de 150 quilos de maconha. A dupla teria como destino a cidade de Lagoa Vermelha, também na região norte do Estado.