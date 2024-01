O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro em Palmeira das Missões, no norte do RS, na noite de terça-feira (16). A vítima foi identificada como Everton dos Santos Hilário, de 26 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a Brigada Militar, o jovem apresentava sinais de disparos de arma de fogo na cabeça.