A Polícia Civil de Passo Fundo investiga o desaparecimento de Mário Romani, 49 anos. Imagens do circuito de monitoramento de um posto de combustíveis de Soledade, no norte gaúcho, mostram que Márcio esteve no local por volta de 7h30min de quinta-feira (14). A cidade fica a 76 quilômetros de Passo Fundo, onde mora.