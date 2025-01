Hospital Público Regional de Palmeira das Missões deve ficar pronto em três anos após reinício de obras

Pacientes de 72 municípios do norte e noroeste gaúcho aguardam a conclusão das obras do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões . O reinício da construção, que está embargada desde 2022 , depende de avaliação de engenheiros da Universidade de Passo Fundo e nova licitação. Expectativa é de que a instituição comece a funcionar em até três anos após o recomeço das obras, ou seja, em 2028.

Conforme o prefeito, Evandro Massing, a expectativa é que, ainda em 2025 uma nova empresa assuma o canteiro de obras e avance com os 50% que ainda faltam ser feitos. Porém, antes do maquinário voltar ao canteiro de obras, é preciso aguardar a avaliação técnica da UPF.

Professores, estudantes e técnicos do Centro Tecnológico de Engenharia Civil da universidade realizam esta avaliação desde o segundo semestre de 2024. O objetivo é averiguar o que já foi construído, as condições, possíveis problemas na estrutura, quais são as soluções e o investimento necessário.