Tecnologia x raciocínio clínico: quem prevalece na neuroreabilitação?

Papel humano é indispensável para interpretar as respostas do paciente, diz fonoaudióloga.

Na prática clínica , a tecnologia pode, sim, potencializar a recuperação da função motora e da comunicação, mas o papel humano é indispensável para interpretar as respostas do paciente e adaptar a intensidade e frequência das intervenções, visando a obtenção dos melhores resultados.

Não há receita de bolo. Cada caso demanda um planejamento detalhado, que leva em consideração as condições clínicas, os desafios, as metas e as preferências de cada paciente. E isso só pode ser determinado pelo olhar atento e apurado do profissional que está em contato direto com o paciente no dia a dia da neuroreabilitação.