São esperados mais de 72 mil novos casos de câncer de próstata a cada ano do próximo triênio, segundo a publicação Estimativas 2023 - Incidência de Câncer no Brasil, lançada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Todos os anos, por meio da campanha Novembro Azul, as ações são intensificadas para sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados e importância da prevenção.