Ao repousar no colo de Maria com a fragilidade comum aos recém-nascidos, o menino a quem os anjos vinham saudar acabaria por provocar uma cisão no tempo. O milagre por meio do qual o verbo divino se fez carne, afinal, seria assumido pelos povos ocidentais como o evento a marcar o princípio de uma nova contagem dos anos. Mais que um acontecimento inerente ao modo como compreendemos a sucessão de tais períodos, no entanto, o nascimento do filho unigênito de Deus é envolto por valores que não sucumbem ao passar dos séculos e milênios. Isso é o que a nova edição da Cantata Natalina, na Região Norte do Estado, se compromete a exaltar, nas suas apresentações.